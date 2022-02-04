“المنفي” يشارك في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي

وصل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي على مدار يومين.

كما ستناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وكذلك سُبل الإرتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية – الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.

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