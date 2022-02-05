سعر صرف اليورو يصعد مع إستمرار انخفاض الدولار الأمريكي

اتجه سعر صرف اليورو يوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له مقابل الدولار الامريكي منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تأثر الأسواق بميل من البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر اليورو ثلاثة سنتات مقابل الدولار هذا الأسبوع ليكون قريبا من مستوى 1.15 دولار، وهو أفضل مكسب أسبوعي له منذ مارس 2020. وارتفع 0.4 % خلال اليوم إلى 1.14830 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.3 %.

ويتجه مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2 %، وهو أسوأ أداء له منذ بدء الجائحة. وكان في أحدث تعاملات عند مستوى 95.227.

ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من 1 % مقابل الدولار، على الرغم من أنه فقد بعض الزخم أمس وكان في أحدث تعاملات قريبا من 1.36 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.41 %. فقد تداول الباوند مع إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3541 دولار أمريكي، كما انخفض الجنيه مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو” بنسبة 0.57% إلى 1.1823 يورو.