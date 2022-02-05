برنت يواصل الصعود.. مدعومًا بالأزمة الأوكرانية وسوء الطقس

أنهت العقود الآجلة لخاميْ النفط برنت والأميركي الأسبوع في أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وارتفع سعر خام برنت الذي يواصل الصعود للأسبوع السابع على التوالي بنسبة 2,4% مسجلاً 93,27 دولارًا للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الجمعة بأكثر من 2% ليبلغ سعر البرميل 92,31 دولارًا.

وارتفعت أسعار النفط عالميًا مدعومة بمخاوف من الأزمة الأوكرانية الروسية التي قد ينتج عنها أزمة في الإمدادات للأسواق الدولية، إلى جانب سوء حالة الطقس التي ضربت أجزاءً واسعةً من الولايات المتحدة الأميركية، والتي من شأنها تعطيل الصادرات.

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