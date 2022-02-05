اقتصاد

برنت يواصل الصعود.. مدعومًا بالأزمة الأوكرانية وسوء الطقس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت العقود الآجلة لخاميْ النفط برنت والأميركي الأسبوع في أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وارتفع سعر خام برنت الذي يواصل الصعود للأسبوع السابع على التوالي بنسبة 2,4% مسجلاً 93,27 دولارًا للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الجمعة بأكثر من 2% ليبلغ سعر البرميل 92,31 دولارًا.

وارتفعت أسعار النفط عالميًا مدعومة بمخاوف من الأزمة الأوكرانية الروسية التي قد ينتج عنها أزمة في الإمدادات للأسواق الدولية، إلى جانب سوء حالة الطقس التي ضربت أجزاءً واسعةً من الولايات المتحدة الأميركية، والتي من شأنها تعطيل الصادرات.

 

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قناة 218 الليبية

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