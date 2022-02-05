مجلس الأعمال التركي: إجمالي الصادرات إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 64.9% عام 2021

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى قرنفل” السبت، إن تركيا تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي، مُوضحًا أن إجمالي الصادرات إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 64.9% خلال عام 2021، مُقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المنطقة مليارين و443 مليون دولار.

وأوضح “قرنفل” في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه واثق من أن قيمة الصادرات سوف تزداد بسرعة كبيرة بعد استعادة العلاقات الودية مع الشرق الليبي.

وأشار “قرنفل” إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول المصدّرة إلى شرق ليبيا، مُوضحًا أن استيراد البضائع من الصين يُعاني من بعض المشاكل، وفي مقدمتها زيادة أسعار الشحن والمشاكل في سلسلة التوريد.

وبيّن “قرنفل” أن الحصول على البضائع والمنتجات من منطقة قريبة مثل تركيا سيُساهم في تطوير ليبيا ويقلل من تكاليف الاستيراد.

وفي سياق مُتصل أشاد “قرنفل” بزيارة السفير التركي “كنعان يلماز” مع وفد من رجال الأعمال الأتراك مدينة بنغازي، معتبرًا أن بناء علاقات مع الشرق الليبي مسألة على قدر بالغ من الأهمية”.

وقال “قرنفل” إن العلاقات القوية التي ستقيمها تركيا مع جميع الأطراف الليبية ستكون مفيدة للغاية على صعيد ضمان السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد، والحد من الأزمات السياسية في المنطقة.

يُذكر أن السفير التركي “كنعان يلماز” التقى في 19 يناير برئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قبل أن زيارته بنغازي.