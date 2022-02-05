الشنطي يبحث جمله من المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشاريع البنية التحتية والإسكان والطرق

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” اجتماعاً، برؤساء الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق بحضور رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيته” رئيس لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” رئيس لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العش”.

تناول الاجتماع مناقشة جمله من المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة المذكورة في تنفيذ المشاريع التى هى حيز التنفيذ الأن، كما تم تقديم نبذة لرئيس الهيئة بشأن الإجراءات التي قام بها كل جهاز في تنفيذ تلك القرارات وفق التفويضات المالية الصادرة من قبل وزارة التخطيط، (باب التنمية )وكذلك أهم العوائق التي تواجه مرحلة التنفيذ، وكذلك ضرورة العمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالشق الرقابي.

وفي ختام الاجتماع أكد الشنطي على أن دور الأجهزة الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة الإدارية يتعلق بمتابعة مدى التزام الجهات في تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الخصوص ، وحث على ضرورة الأخذ بالملاحظات الموجهة من الأجهزة الرقابية والإلتزام بتنفيذها والرد على ما يتطلب ذلك .

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