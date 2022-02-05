الحكومة التونسية تستعد لإصدار اكتتاب يغطي جزءًا من ميزانية 2022

تستعد تونس لإصدار اكتتاب عام لتغطية جزء من احتياجات ميزانية العام الحالي، دون توضيح تفاصيل المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب، وذلك وفقًا لمرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية.

وتواصل تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويلات تنقذ بها اقتصادها المنهار، وفي وقت سابق رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال 12 شهرًا؛ سعيًا للسيطرة على عجز الميزانية.

وتواجه تونس، وفقًا لبيانات تقرير الموازنة العامة للبلاد لـ2022، ديْنًا يصل إلى أكثر من 114 مليار دينار مع حلول نهاية العام الحالي، وهو ما يمثل 82,6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

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