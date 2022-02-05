أبرز ما جاء في ورشة عمل المشروعات لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة والمهجرين

نُظمت اليوم السبت ورشة عمل حول دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل، وذلك بالتعاون بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى مؤسسات أخرى .

ومن جهته أكد رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي “أحمد الأحجل” حرصه على العمل بكفاءة ووضوح وشفافية في سبيل إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب والنساء من الأسر النازحة والتي من شأنها تقليل حجم الضغط للحصول على وظيفة حكومية ومعالجة مشكلة البطالة عبر تنفيذ برامج المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص .

وأضاف “الأحجل” أن هذه الورشة فرصة ثمينة للتفكير الجماعي للوصول لتنفيذ برامج الريادة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني دون إهمال تأهيل القوى البشرية وترسيخ قدرتها على إنجاز المشروعات.

كما شارك فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بورقة عمل حول المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ودورها في إدماج النازحين في سوق العمل الليبي .

ودعا المشاركون في أعمال ورشة العمل إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فمن خلال النقاش المستفيض توصل المجتمعون إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز هذا الدور الاقتصادي خدمة للنازحين فيما يلي أبرزها: ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية لبرامج الريادة من أجل تأهيل العناصر القادرة من النازحين بهدف تخفيف حدة المعاناة ودفعهم لدخول سوق العمل والمنافسة وتوطيد الشراكات مع رجال وسيدات الأعمال لدعم المشروعات الريادية بما يجعلها نواة سليمة لإعداد المشروعات الخاصة بالنازحين.

وكذلك عمل دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال و تدريب أصحاب المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر على نُظم الإدارة الحديثة للمشروعات، إلى جانب تأسيس حاضنة للمشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساندة المبادرين من أصحاب المشاريع الجديدة والذين لا يملكون المقومات المادية لإقامة مشروعاتهم.

وأيضاً تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى العمل على تشجيع المصارف لتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ومنحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.

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