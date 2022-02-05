موسكو وبكين تُوقّعان اتفاقية نفطية ضخمة

أبرمت روسيا والصين اتفاقية نفطية ضخمة، تقضي بتغذية بكين بـ100 مليون طن من النفط الخام، خلال عشر سنوات المقبلة عبر أنبوب يمر بكازخستان.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فإن الصين ستعالج كميات النفط الروسية وفقاً للاتفاقية التي ستتولى تنفيذها شركة روس نفظ في مصافي تقع غرب شمال البلاد، ومن ثم توزيعها على أماكن ومجمعات الاستهلاك وفقاً للاحتياجات.

ويُتوقع أن تبرم موسكو وبكين 15 اتفاقية تجارية على هامش زيارة وفد سياسي رفيع المستوى إلى الصين، حضر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

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