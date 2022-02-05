السيطرة على تسرب نفطي بحقل الشرارة النفطي

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم السبت، السيطرة على تسرّب بحقل الشرارة النفطي في إحدى الآبار المنتجة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن مستخدمي قسم الإنتاج تمكنوا من معالجة التسرب بخط 6 بوصة، الذي يصل البئرين P01 , P02 بالحقل O-115 وعودة تشغيل البئرين وبقدرة إنتاجية بحوالي 1200 برميل يومياً، مشيرة إلى شفط الكمية المسربة من الخام وانطلاق أعمال تنظيف ومعالجة مكان التسرب.

يُذكر أن حقل الشرارة الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في البلاد بطاقة إنتاجية تُقارب 280 ألف برميل يومياً، كان قد استأنف إنتاجه مؤخراً عقب توقف اضطراري، نتيجة إغلاق صمام الرياينة من طرف عناصر مُحتجّين تابعين لحرس المنشآت النفطية.

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