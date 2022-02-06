هبوط للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 06 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 06 فبراير 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5779 دينار مسجلاً هبوطاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2416 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1943 دينار، والليرة التركية 0.3379 دينار، والدولار الكندي 3.5882 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2202 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2464 دينار، والدينار التونسي 1.6003 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4925 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 06 فبراير 2022: