من جديد .. صحيفة أمريكية تنشر عن مكتب استرداد الأموال.. وتفصح عن عدة معلومات

نشرت صحيفة ذا ناتشورال نيوز الأمريكية تقريرا اليوم الجمعة أوردت من خلاله إن العقار الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الجنيهات والمملوكة لعائلة القذافي باقي كما هو منذ أن تم الاستيلاء عليه باسم الشعب الليبي قبل عقد من الزمان المنزل الواقع في شمال لندن والذي يفضله المستثمرون في غرب آسيا هو رمز للبحث عن الأصول التي أخدها معمر القذافي وعائلته وشركاؤه.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه تم الإعلان عن الاستيلاء على العقار البالغ قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني ، 12.1 مليون دولار في عام 2012 باعتباره بداية البحث وهجوم على الأصول الخارجية المنهوبة التي تقدر بما يتراوح بين 40 مليار دولار و 200 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة إن معظم السجلات التي تضمنت تفاصيل النهب الذي ارتكبتها عائلة القذافي تم إتلافها أو فقدها وفقا لملفات المحكمة الأمريكية كما أن لدى المسؤولين في ليبيا القليل من السجلات التي تظهر إختفاء الأموال .

إن معظم المسؤولين في النظام السابق الذين كانوا على علم بآليات الفساد هربوا وقتلوا أو سُجنوا ، في حين أن القادة الجدد في البلاد غير مجهزين وغير مهيئين لمطاردة الأصول المنهوبة.

كتب المحامي الليبي محمد شعبان المقيم في لندن والذي شارك في جهود الاستيلاء على العقار في وينينجتون كلوز أن الأموال استخدمت في المراكز المالية والمضاربين العقاريين حول العالم .

وأشارت دراسة أجراها مستشارون في منظمة الشفافية الدولية الخيرية لمكافحة الفساد عام 2016 إلى أن مسؤولي النظام السابق قد نهبوا ما بين 60 إلى 120 مليار دولار لكن 20 مليون دولار فقط من ذلك المبلغ أعيد إلى ليبيا.

ونصف ذلك المبلغ هو عقار وينينجتون كلوز المملوك للسعدي القذافي ، نجل معمر القذافي .

تم تجميد 130 مليون دولار أخرى ، تاركين الجزء الأكبر من المبلغ في عداد المفقودين كان هناك تحسن طفيف في السنوات الست التالية بحسب وصف الصحيفة.

قالت كندة حتر المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الشفافية الدولية تمت استعادة بعض الأصول في بعض البلدان ولكن ليس بالقدر الذي نتمنى أن يحدث .

لقد غيرنا رؤساء الدول ، لكننا لم نغير الأنظمة:

وأكدت الصحيفة إن المحاولة لتنشيط الجهود في عام 2021 تعترث مع أكبر قضية لاسترداد الأصول في التاريخ في الولايات المتحدة وفي غضون أيام من إطلاقها بسبب معركة على السلطة بين رجلين يتنافسان على قيادة البحث عن أموال القذافي.

أمرت القاضية الأمريكية باربرا موسيس بوقف الإجراءات في شهر يناير بسبب النزاع وذلك للجهود المبذولة لتعقب عشرات المليارات من الدولارات المشتبه في تمريرها عبر النظام المصرفي الأمريكي.

كان الاقتتال الداخلي داخل مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها Larmo بمثابة ضربة قوية لليبيا لأن المنظمة التي تأسست بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت تسعى لإستعادة الأموال.

قال جيمس شو وهو أحد كبار المسؤولين في المنظمة ، إن الدول التي تحتفظ بالأصول المنهوبة أصبحت مترددة في مصادرة الأصول الليبية وإعادتها لأنها لم تكن تعرف من تتعامل معه و اتصل بها أفراد فاسدون يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن الدولة الليبية .

لكن القيمة التي حددتها شركة Larmo ، التي تأسست في عام 2017 مع الخبرة التي تفتقر إليها المؤسسات الليبية 54 مليار دولار من الأصول المنهوبة في الخارج.

قال يونيكري ، إن كبار المسؤولين أعجبوا بالتقدم الذي أحرزه المكتب تحت قيادة أنور عارف، ينبغي النظر بقوة في تمكي Larmo لتكون الكيان الوحيد لتتبع الأصول كما أنه وقع العارف على مشروع للتحقيق مع ثمانية بنوك أمريكية وطلب أمر محكمة يجبر المؤسسات على تسليم السجلات المرتبطة بالمعاملات المالية للنظام.

وأوضحت الصحيفة إن مكتب لارمو وظف شركة بيكر هوستلر للمحاماة الأمريكية ، التي قادت السعي لمدة 12 عاما للحصول على الأصول الناشئة عن مخطط بونزي الذي يديره الممول بيرني مادوف.

كان المخطط السياسي في الولايات المتحدة يتحرك ايضا في طريق لارمو ، حيث وضع جو بايدن قضية إعادة ثروة الكليبتوقراطيين في صميم جدول أعماله الرئاسي في قمة الديمقراطية في ديسمبر.

كما أعلن مكتب النائب العام في 23 ديسمبر عن اعتقال العارف لتوقيعه عقودا مع شركات نشطة في مجال تتبع الأموال في انتهاك للتشريع الذي يحكم إجراءات التعاقد

حيث أن بعد استجوابه ، احتُجز بتهمة ارتكاب جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة استخدام المنصب من أجل مصلحة الآخرين لم يستجب العارف لطلبات التعليق وقال: محللون إن القضية ألقت بظلال من الشك على قدرة Larmo على استعادة الأصول.

قال جورجيوس بافليديس وهو مشارك في القانون الاقتصادي الدولي والأوروبي في جامعة نيابوليس إن ليبيا تعاني من مشاكل تتعلق باسترداد الأصول بالإضافة إلى جميع المشاكل الناجمة عن الحرب الأهلية ومن غير الواضح من الذي يتولى السلطة فعليًا في ليبيا .

يقتصر اختصاص Larmo على الأصول المنهوبة وليس مليارات الدولارات التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة مثل صندوق الثروة السيادية ، مؤسسة الاستثمار الليبية المجمدة في البنوك في جميع أنحاء العالم.

تم تجميد أكثر من 50 مليار دولار من أموال مؤسسة الاستثمار في الخارج بموجب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ولا يمكن إرجاعها نظرا لافتقار ليبيا إلى القيادة والفساد المنتشر في البلاد.

وجد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن النظام باع سرا خمس احتياطيات الذهب في البلاد وجاء تقرير اللجنة لعام 2017 في أعقاب مسار إلى غرب إفريقيا حيث أخفى عبد الله السنوسي رئيس مخابرات القذافي السابق مبالغ كبيرة من النقود والذهب في عام 2011.

كما احتفظ مجموعة من الليبيين في واغادوغو بوركينا فاسو مبالغ بقيمة 550 مليون دولار وقيل إن مخبأ ثان كان محتجزا في أكرا غانا ، داخل صناديق في المكاتب المحلية لمنظمة دولية لحقوق الإنسان مقرها في فرنسا.

الوضع معقد بسبب طبيعة نظام القذافي ، الذي استخدم وكالات الدولة كمرافق مصرفية شخصية مما يجعل من الصعب على الوكالات أن تفكك الأصول التي نُهبت وأيها استثمارات حكومية حقيقية.

وقالت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة من عام 2009 ،تظل ليبيا دولة كليبتوقراطية يكون للنظام فيها حصة مباشرة في أي شيء يستحق الشراء أو البيع أو الامتلاك .

كما حاولت مؤسسة الإستثمار نفسها مقاضاة الرجل الأيمن للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بسبب مدفوعات خلفية مزعومة خلال الصفقات بين الصندوق والبنوك الغربية قبل سقوط النظام.

حيث تم تحديد حالات الإخفاق في إعادة الأموال النقدية في التقارير السنوية من قبل، فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا المعين من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقاً الصحيفة .