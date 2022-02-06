خاص.. مدير عام مصرف التضامن “التجاري العربي” سابقاً يصرح لصدى حيال الخدمات التي سيقدمها الفرع الجديد للمصرف

صرح مدير عام مصرف التضامن “أسام الأبيرش” لصدى الاقتصادية قائلاً: اليوم نحتفل بافتتاح وكالة مصرفية جديدة بمجمع سيتي مول التجاري، وهذا الوكالة ستكون مميزة وتشمل كل المعايير لتحاكي تطلعات الليبيين، فنحن للأسف الشديد طيلة التطلعات السابقة كمصارف تجارية التصقت بنا سمعة سيئة في أداء الخدمات وهدفنا الأول هو استرداد احترام وهيبة الزبون وراحته قبل أي شيء.

وأضاف قائلاً: كما أن خدمات هذا الفرع ستكون جداً مميزة حيث أننا استهدفنا 60% من الخدمات تكون عن طريق الهواتف المحمولة وذلك لتعامل نسبة كبيرة من الليبيين بالهواتف الذكية والانترنت، وكذلك أصبح من الصعب على العملاء تخصيص وقت طويل لإكمال الخدمات المصرفية وقطع المسافات، واختصاراً لكل هذه المجهودات التي يعاني منها الزبائن قمنا بتخصيص نسبة من الخدمات إلكترونياً.

ونوه “الأبيرش” بالقول: فروعنا الجديدة وهذه الوكالة تحديداً من الوكالات التي يسمح لها بأن تؤدي الخدمات الإسلامية، وفي الوقت الحالي نقوم بترتيب شراكات للمشاريع الصغرى والمتوسطة بالطريقة الإسلامية.

أوضح كذلك: الوكالة تقع في مجمع تجاري يحتوي على جميع النشاطات والخدمات، كما أن الوكالة في الوقت الحالي ستقدم الخدمة المصرفية مع كل الأنشطة الاقتصادية الموجودة في المجمع التجاري، أي أن فتح حساب في وكالة مصرف التضامن يعني المشاركة في التأمين الصحي والمركز الصحي وفي مركز تجميل متكامل وتجهيز عرائس بالنسبة للسيدات وصالات الأفراح كذلك.

وأضاف مشيراً: قمنا بتبني حزمة من الخدمات للأفراح وتجهيز العرائس ولمواكبة الشهر الأول من الفرح وحزمة من الخدمات للهدايا، وفي النصف الثاني من السنة سيتم إطلاق خدمات هذه الحزم بمجرد إجازتها من قبل الهيئة الشرعية.

إختتم حديثه قائلاً : نقوم الآن بتجهيز فروع أخري بمدينة بنغازي وسرت وطرابلس أيضاً سيتم افتتاح فرعين، وببداية الجزء الثاني من السنة سيتم ربط جميع الخدمات إلكترونياً بكل الفروع أي سيتم توفر الخدمة المصرفية بنفس المعايير والجودة بكل فروع ليبيا، فقد كنا حريصين كذلك في تدريب الموظفين بشكل خاص بحيث أن تكون الأولوية لاحترام الزبون وجودة الخدمة التي يؤديها النوظف والسرعة والدقة.

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