خاص.. مع التفاصيل: رئيسة منظمة سيدات أعمال ليبيا تؤكد أن المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر بحاجة إلى دعم وتمويل من الدولة

صرحت رئيسة منظمة سيدات أعمال ليبيا لصحيفة صدى الاقتصادية أمال الترهوني قائلة: إن المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر من الممكن تمويلها ولو كان الدعم والتمويل من الدولة بالتأكيد ستكون أفضل وخاصة حاضنات الأعمال والمصارف ومن هذه المشاريع التمور ووتغليفها ومشروع الأسماك.

وأكدت “الترهوني” من جانبها إن الاستقرار مهم وخاصة في المناطق الخارج العاصمة لأننا مع إنشاء مشاريع في المدن الاساسية للنازحين حتى نمنع استقرارهم في غير مدنهم وهذا يعني تغيير في جغرافيا السكانية وخاصة في المدن الحدودية، ولكن بعض المشاريع في المناطق الافضل استقرار ممكن البدء بها .

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