تفعيل مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين ليبيا وإيطاليا

عقد اجتماع تمهيدي بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك اليوم الأحد ما بين مدير عام المصلحة سليمان سالم مع رئيسة بعثة الإتحاد الاوروبي لمساعدة ليبيا في الإدارة المتكاملة للحدود بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

وناقش الاجتماع برنامج عمل الزيارة الذي سينبثق منه العديد من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات لأعضاء مصلحة الجمارك وتفعيل ارسال خبراء دائمين لتقديم الدعم الفني لنظرائهم في مصلحة الجمارك .

وتطرق الاجتماع إلى كيفية الإستفادة من خبرة الجمارك الإيطالية في حرس السواحل الجمركي التابع للحرس المالي الإيطالي وآلية عمل توأمة مع الاكاديمية المختصة في إيطاليا في هذا المجال مع الادارة العامة لمراقبة الشواطيء والسواحل البحرية التابعة لمصلحة الجمارك.

كما ذكر مندوب الجمارك لدى البعثة العديد من المسائل المتعلقة ببناء القدرات وكيفية الإستفادة منها، كما عرض تجربته بصفته ضابط جمارك في الجمارك المجرية المتعلقة بكلاب الأثر وكيفية نقل هذه التجربة الى الجمارك الليبية وأن مصلحة الجمارك في صدد المضي قدما لتفعيل دور وحدة الأثر وتقديم الدعم اللازم لها ليمكنها من تفعيل دورها في جميع المنافذ الجمركية .

ومن خلال الاجتماع أعطت رئيسة البعثة نبذة مختصرة عن كيفية دعم مصلحة الجمارك لوجستيا وماديا في مجال تقديم المعلومة المسبقة، حيث ذكرت أنهم بإستطاعتهم تقديم الدعم اللازم عن طريق عرض منظومة الإتحاد الاوروبي في هذا المجال وكيفية تطبيقها في المنافذ بشكل ثنائي مع كل دولة بها تبادل تجاري كبير والتي ستساعد على تعزيز وتأمين أنسياب السلع عبر المنافذ الجمركية.

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