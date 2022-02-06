رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية يضع اللمسات الأخيرة لإفتتاح منفذ غدامس البري

اجتمع رئيس مركز إدارة و تشغيل المنافذ البرية الطاهر المحمودي بسفير جمهورية الجزائر سليمان شنين بمقر سفارة الجزائر بطرابلس بحضور مدير عام منفذ غدامس البري “الدبداب” وبعض من مدراء الإدارات و الأقسام بوزارة المواصلات .

ويأتي ذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة لأفتتاح منفذ غدامس البري الدبداب في شهر فبراير الجاري وذلك لتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين ولتسهيل حركة التنقل بين الشعبين .

كما تم عرض عدة نقاط طرحت للنقاش منها تدريب و تأهيل العناصر المحلية من خلال التعاون و التنسيق بين وزارتي ليبيا و الجزائر لإدارة المنفذ و الاتفاق على عدة ضوابط لتنقل آليات النقل البضائع و الركاب و التأكيد على تحديد موعد هام لإفتتاح منفذ غدامس البري .

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