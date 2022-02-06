خاص: فريق السيولة يكشف لصدى تسليم قسم اصدار سبها 60 مليون لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم إصدار مصرف ليبيا المركزي بمدينة سبها يسلم شحنة سيولة بقيمة 60 مليون لفروع مصرف الجمهورية وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لصرف المرتبات و علاوة الابناء.

خصص منها لفرع سبها 7 مليون و فرع مرزق الديسة 6.5 مليون وفرع القرضابية 7 مليون وفرع برقن 6 مليون وفرع مرزق 6 مليون وفرع تراغن 6 مليون وفرع ام الارانب 5 مليون وفرع وادي عتبة 5.5 مليون وفرع الكشاف 5 مليون وفرع غدوة 3 مليون وفرع زويلة 3 مليون ويؤكد مصرف ليبيا المركزي إستمراره تزويد فروع المصارف التجارية بإحتياجاتها من السيولة بشكل منتظم .

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