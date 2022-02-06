خاص .. فريق السيولة يفصح لصدى تسليم قسم اصدار غريان 40 مليون لفروع الجمهورية بالجبل الغربي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم إصدار مصرف ليبيا المركزي بمدينة غريان يسلم شحنة سيولة بقيمة 40 مليون لفروع مصرف الجمهورية الجبل الغربي وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لصرف المرتبات و علاوة الابناء .

خصص منها لفرع غريان 7 مليون و فرع غريان الصيرفة الاسلامية 7 مليون مليون وفرع وفرع مزدة 5 مليون وفرع الشقيقة 5 مليون وفرع الاصابعة 4 مليون وفرع نسمة 4 مليون وفرع الشويرف 3 مليون وفرع القريات 3 مليون وفرع القواسم 2 مليون ويؤكد مصرف ليبيا المركزي إستمراره تزويد فروع المصارف التجارية بإحتياجاتها من السيولة بشكل منتظم .

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