مع التفاصيل .. فريق السيولة لصدى: تسليم قسم اصدار طرابلس 30 مليون لفروع الصحاري

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم إصدار مصرف ليبيا المركزي طرابلس شحنة سيولة بقيمة 30 مليون لفروع المصرف الصحاري ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لصرف المرتبات و علاوة الأبناء.

حيث خصص منها الفرع الرئيسي 3 مليون والاندلس 3 مليون والرشيد 3 مليون والمختار 3 مليون و فرع كورنتيا 2 مليون و بن عاشور 2 مليون و باب المدينة 2 مليون و ابوسليم 2 مليون و فرع السواني 2 مليون و السكة 2 مليون و فرع النهر الصناعي 1 مليون و قوز زناتة 1 مليون و تاجوراء 1 مليون و فرع عين زارة 1 مليون و فرع المهاري 1 مليون .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي إستمراره تزويد فروع المصارف التجارية بإحتياجاتها من السيولة بشكل منتظم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية