أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء لسنة 2022م

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عدة قرارات خلال اجتماع الذي عُقد اليوم الأحد لمناقشة عدد من المواضيع، ومن ضمن هذه القرارات تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

وكذلك بدء صرف المليار الثالثة لعام 2022م لصالح مشروع منحة تيسير الزواج، وإلزام الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة بكافة فروعها بالإعلان عن مصاريفها التفصيلية تعزيزاً لمبدأ الشفافية وضماناً لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، والموافقة على ترفيع مستشفى العوينية القروي إلى مستشفى المشاشية العام له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

ومن ضمن القرارات أيضاً منح الإذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بإعداد دراسة كاملة لمشروع تنسيق وتحسين واجهات الشوارع (امحمد المقريف، 24 ديسمبر، ميزران، عمر بن العاص) وتخصيص القيمة المالية لتغطية الدراسة ولجان الحصر، ومنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ أربع مشاريع ببلدية الخمس.

حيث قرر المجلس أيضاً الموافقة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان للتعاقد لدراسة وتصميم وتنفيذ مختنق طريق الجامعة وحل مختنق جزيرة الغيران، ومنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بالتعاقد مع الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية لتنفيذ خط نقل المياه من خزان عمر المختار إلى خزان بنينه وحتى منظومة تغطية المياه بمدينة بنغازي.

وفي الختام الموافقة على نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج مرض التوحد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنح الإذن بتأسيس متحف (متحف الإذاعة والتلفزيون) تكون تبعيته لقناة ليبيا الوطنية، والموافقة على استحداث سفارة ليبيا بدولة إيرلندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية