خاص.. مصدر مسؤول بالخطوط الجوية الأفريقية يوضح لصدى تفاصيل طائرة الإيرباص 5A-ONP المتواجدة بحظيرة الصيانة بألمانيا

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأحد عن موافقة الحكومة على تخصيص مبلغ 40 مليون يورو لصيانة طائرتها الإيرباص 5A-ONP المتواجدة بحظيرة الصيانة في مدينة هامبورج بألمانيا منذ العام 2016، والتي كانت ستباع في مزاد علني بسبب تراكم الديون لولا تدخل مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية ومجلس إدارة الشركة القابضة للطيران .

وبحسب ما ذُكر فقد تم التواصل بشكل مباشر وفوري مع وزير المواصلات وحكومة الوحدة الوطنية والذين بدورهم قاموا بالإجراءات اللازمة مع الحكومة .

وقد صرح مصدر مسؤول بالخطوط الجوية الأفريقية لصدى موضحاً بأن الطائرة وُجهت للصيانة في العام 2016م بسبب إصابة حرب، كما أنها كانت ستباع كخردة إذا لم يتم اصلاحها وذلك لتسديد الديون.

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