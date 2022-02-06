مؤسسة النفط تطالب الحكومة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات

طالب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تنفيذ قرار زيادة المرتبات للعاملين في قطاع النفط الصادر منذ ثمانية سنوات، والذي يقضي بزيادة قدرها 67%.

وطالبت المؤسسة في بيان نشرته مساء الأحد، بتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام، محذرة الحكومة مما أسمته ” تجاهل قطاع النفط “، والذي سيؤدي إلى هجرة الكوادر الفنية النفطية، للعمل في وظائف أخرى في قطاعات الدولة بها مميزات أكثر ومرتبات قيمتها أعلى.

وشددت مؤسسة النفط، على الظروف الصعبة والمخاطر العالية التي يعمل في ظلها موظفو قطاع النفط في كامل المواقع البحرية والصحراوية، الأمر الذي يلزم الحكومة بضرورة تنفيذ الزيادة المنصوص عليها منذ سنوات.

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