الدولار يعاود الصعود..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 07 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 07 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5803 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2362 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1939 دينار، والليرة التركية 0.3375 دينار، والدولار الكندي 3.5977 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2208 دينار، والدرهم الإماراتي 1.247 دينار، والدينار التونسي 1.5981 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4931 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 07 فبراير 2021: