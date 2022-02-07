اقتصاد

إدارة ميناء بنغازي البحري تعلن عن دخول عدة سفن محملة بالبضائع

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري “مفتاح الشهيبي ” عن إرساء سفينة نقل الحاويات (أولقا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 219 حاوية بضائع متنوعة، كما تم دخول السفينة (إتلانتك نورث) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 164 حاوية بضائع مختلفة.

َوكذلك بدخول السفينة (سيدرا) الوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 65 حاوية، بالإضافة إلى السفينة (قرايت أرسنال) الوكيل الملاحي شركة المضيق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 15000 طن من أكياس السكر، إلى جانب سفينة نقل السيارات (قراند سيشيليا) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 741 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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