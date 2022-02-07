خاص: السفير المصري لدى ليبيا يكشف لصدى مواضيع ضمنها الشركات التي تم التعاقد معها.. وعودة العمالة لليبيا

صرح السفير المصري لدى ليبيا اليوم الإثنين لصحيفة صدى الاقتصادية تامر مصطفى قوله: إن سفارة مصر تعمل منذ حوالي سبعة أشهر في طرابلس ولكن في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى عدة إجراءات وترتيب وتأهيل المقرات ﻹستئناف السفارة عملها بشكل مباشر .

وأكد تامر من جانبه إنه تم التوقيع خلال الأسبوع الماضي مع ثلاثة شركات مصرية معنية بالبنية التحتية وحصلت هذه الشركات على إتفاقيات حول المشروع الدائري ، إنما في إطار الاهتمام المصري للقطاع الخاص هناك مشاركة أيضا لإعادة الاعمار .

وأوضح مصطفى لصدى الاقتصادية إن هناك تعاون فيما بين وزير العمل علي العابد ووزير القوى العاملة المصري أحمد سعفان حول عودة العمالة المصرية حيث أن العديد من الخطوات إتخدت وتم إنشاء رابط إلكتروني لهيئة العمالة وسفرهم بطريقة قانونية بما يفيد الجانب المصري والجانب الليبي كما أن هذا الإجراءت سوف يكون لها واقع ملموس في القريب العاجل .

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