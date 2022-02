أسعار النفط تتقلب مع تركيز السوق على شح الإمدادات

تباين أداء أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، وسط دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أبقى بعض المستثمرين الآخرين على تفاؤلهم بدعم ارتفاع الاستهلاك مع استمرار القيود على الإمدادات.

وارتفع خام “برنت” 20 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 93.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولارًا في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر 2014، وتراجعت أسعاره كذلك في التعاملات المبكرة إلى 92.47 دولارًا للبرميل.

وانخفض سعر خام تكساس الأميركي 33 سنتا أو 0.4% إلى 91.31 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى مستوى 91.35 دولار في وقت سابق من الجلسة، والتي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولار، وفقاً لشبكة “CNBC”.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين يوم الجمعة، ليسجلا ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة لاضطرابات سياسية في كبرى الدول المنتجة للنفط.

وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

وتجد مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة على الرغم من ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

ومما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.

