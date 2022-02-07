خلال اجتماعه مع السفير المصري.. “العابد” يؤكد على أن تخفيض نسب البطالة لا تتم إلا من خلال زيادة حجم الاستثمارات

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية «علي العابد » اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية مصر في ليبيا «تامر مصطفى».

تناول الاجتماع المناقشة والتباحث في جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما بين الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على مشاريع عديدة ضمن خطة عودة الحياة والتي تهدف إلى إحياء المشاريع، وكذلك إنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات والتي ستكون للشركات المصرية دور كبير فيها، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة لإستقبال العمالة الأجنبية وفق نظام إلكتروني وإجراءات إنضباطية تنظّم دخولها للبلاد من خلال منصة وافد.

وأضاف “العابد” بأن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه الشركات في إستجلاب العمالة الأجنبية، مؤكداً على أن تخفيض نسب البطالة لا تتم إلا من خلال زيادة حجم الاستثمارات، وكذلك فتح الآفاق للشركات الراغبة في الاستثمار في ليبيا ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، متطلعاً لمواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين على المستويات كافة.

ومن جهة أخرى أكد السفير المصري «تامر مصطفى» حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة ليبيا الشقيقة، مشدداً بمتانة العلاقة البلدين، مشدداً بأن بلاده على مواصلة العمل والتنسيق مع ليبيا للتغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

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