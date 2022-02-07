العامة للكهرباء تخاطب المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إنخفاض في امدادات الغاز في الخطوط المغذية للشكبة الغربية

خاطبت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إنخفاض في امدادات الغاز في الخطوط المغذية للشكبة الغربية التي تمد محطات التوليد بالغاز والحاصل صباح الجمعة الماضي، وكذلك إنخفاض مستوى ضغط الغاز في محطات الزاوية جنوب طرابلس الخمس ومصراته الأمر الذي أدى إلى فقد ما يقرب من 320 ميغا وات نتيجة هذا الخلل.

وذلك لإيجاد حلول استعجالية لهذا الخلل وبهذا الوضع لجاءت الشركة إلى تغدية الوحدة الانتاجية الأولى في محطة مصراتة بوقود الديزل لسد النقص في الغاز وكفكرة موجزة لمعرفة الفرق بين التوليد بالغاز والديزل، فإن الوحدة الاولى في محطة مصراتة تكلف يومياً ما يقرب من مليون وثلاثمائة وخمسين ألف لتر ديزل وهو يساوي (بالسعر المدعوم خمسة عشرة درهم للتر) مئة وثمانين ألف دينار.

بينما كمية الغاز المطلوبة لتشغيل نفس الوحدة لمدة يوم كامل أقل من تسعة الالاف دينار ليبي تقريباً، حيث أن هذه الحسابات تخص وحدة توليد واحدة ليوم واحد في محطة واحدة وبالسعر المدعوم ولكن تتصور سعر التكلفة الاجمالية ناهيك عن أعمال الصيانة والنقل وخلافه.

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