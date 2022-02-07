ميناء بنغازي يستقبل مئات الحاويات وآلاف الأطنان من السكر المكيس

نشرت إدارة ميناء بنغازي البحري بيانات حديثة أظهرت وصول سفينة نقل الحاويات “أولغا أف”، محملة بـ219 حاوية بضائع متنوعة.

و أظهرت بيانات إدارة الميناء وصول السفينة “أتلانتيك نورث”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 164 حاوية بضائع مختلفة، إضافة إلى وصول السفينة “سيدرا” التابعة للوكيل الملاحي “أعالي المتوسط” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 65 حاوية.

كما وصلت السفينة “غرايت أرسنال”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “المضيق” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 15 ألف طن من أكياس السكر

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