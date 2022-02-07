“شكشك” يقوم بالمشاركة في الملتقى الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

قام رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك اليوم الإثنين بحضور الملتقى الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى ليبيا، تحت شعار “من أجل الإصلاح والتمكين”، والذي أقيم بفندق المهاري في العاصمة طرابلس.

حيث ألقى “شكشك” خلال الملتقى كلمة شدد فيها على ضرورة الإهتمام والعناية بشريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعهم، وتسهيل الإجراءات المتعلقة من قبل مؤسسات الدولة المعنية بهم، مؤكداً أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره المناط به في التأكد من أن هذه المؤسسات تقوم بعملها على الوجه المطلوب.

يشار إلى أن رئيس الديوان التقى في 17- يناير- 2022م، بمجموعة من شريحة الصم والبكم، وممثلي حراك ليبيا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمناقشة ما يتعلق بأداء صندوق التضامن الاجتماعي، ودوره في أداء المهام المناطة به حيال تلك الفئات المعنية، حيث استمع إلى ملاحظات ومطالب الحاضرين بالخصوص.

وخلص النقاش إلى تولي ديوان المحاسبة تشكيل لجنة فنية مختصة لفحص ومراجعة وتقييم أداء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بحيث يتم الوقوف على مكامن القصور والخلل وبناء القرار الصحيح من الجهات المختصة بموجب هذا التقييم.

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