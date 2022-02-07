“أبوجناح” يبحث الإجراءات اللازمة لمعالجة ملفات الأورام والعلاج بالخارج

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير المالية “خالد المبروك”، وبحضور مدراء الإدارات بوزارتي الصحة والمالية ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان ومدير مركز أورام طرابلس ولجان العطاء بوزارة الصحة.

تناول اللقاء مناقشة الإجراءات اللازمة لمعالجة ملفات الأورام والعلاج بالخارج، وكذلك تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما استعرض المسؤولون عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مقترحاتهم لتطوير معامل علم الأمراض ومراكز الأشعة العلاجية في ليبيا.

حيث شدد “أبوجناح” على ضرورة تسهيل الإجراءات لمرضى الأورام في الخارج، وكذلك تكليف لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها ،كما أوصى بضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة القادمة وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.

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