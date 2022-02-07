غرفة التجارة والصناعة بطرابلس ونظيرتها بتونس تناقش عدد من المواضيع

عقد صباح اليوم الأثنين اجتماعاً عبر تطبيق “زوم” بين إدارتي غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة تونس .

تناول الاجتماع ورشة العمل حول تكنولوجيا الاتصال والخدمات التي ستقام بتونس يوم 24 فبراير ، مع مطالبة غرفة التجارة والصناعة تونس المشاركة في أجندة هذه الورشة، وماهي متطلباتها فيها ، باعتبار أن الورشة تعني في شق كبير منها بالتجربة التونسية في خدمة السوق الليبية في مجال تقنية المعلومات والخدمات والاتصالات.

كما ناقش الاجتماع مقترح غرفة التجارة والصناعة تونس بشأن إقامة تظاهرة اقتصادية ليبية تونسية كبرى بليبيا خلال شهر يونيو أو شهر يوليو القادمين بمشاركة من وزارة التجارة والصناعة التونسية، والشركات التونسية، وحضور غرفة التجارة والصناعة تونس تحت مسمى ” أيام الشراكة الاقتصادية الليبية التونسية”.

وتم الاتفاق على آلية إقامة هذه التظاهرة ، والاجتماع الأول للجنتها التحضيرية خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل.

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