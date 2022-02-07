البنك الدولي يُحذّر من نتائج ارتفاع نسب التلوث في المنطقة

حذّر تقرير للبنك الدولي من سرعة تآكل السواحل وارتفاع مستويات تلوث الهواء في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُعد من بين أعلى المستويات في العالم.

وأضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان “سماوات صافية وبحار نقية”، أن تلوث الهواء والبلاستيك البحري وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤثر بشكل سلبي على الاقتصادات الوطنية لهذه الدول، إذ يُقدر أن التكلفة الاقتصادية لتدهور سماء المنطقة وبحارها تزيد على 3% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في بعض البلدان.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن تدهورت الأصول الطبيعية الزرقاء في المنطقة كالهواء النظيف والبحار الزرقاء والسواحل النقية بات تقريباً في كل مكان، حيث تهدد هذه التحديات مجتمعة المجتمعات المحلية وسبل كسب العيش والاقتصادات.

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