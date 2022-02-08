مصرف الصحاري يوضح تفاصيل توزيع سيولة نقدية على هذه الفروع بـ 30 مليون دينار

كشف مصرف الصحاري عن إجمالي قيمة السيولة الموزعة على فروعه بقيمة بلغت 30 مليون دينار.

وأضاف المصرف أن القيمة خصصت على 16 فرعًا بمدينة طرابلس بواقع ثلاثة ملايين على الفرع الرئيس وحس الأندلس والرشيد وفرع المختار، فيما تم تخصيص مليوني دينار لفروع كورنثيا نتا وبن عاشور وباب المدينة وأبوسليم والسواني وفرع طريق السكة.

وأشار المصرف إلى تخصيص مليون دينار على فروع النهر الصناعي وقوز زناتة وتاجوراء وعين زاره والمهاري وفرع المغاربة.

تأتي هذه الشحنة ضمن توجيهات مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية بشأن توفير السيولة النقدية بالتزامن مع صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام والمموّلة من الخزانة العامة بهدف دعم القوة النقدية.