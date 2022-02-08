ارتفاع طفيف للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 08 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5828 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2331 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1974 دينار، والليرة التركية 0.3371 دينار، والدولار الكندي 3.6114 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2215 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2477 دينار، والدينار التونسي 1.5981 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4914 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2021: