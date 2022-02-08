خاص..”عون” في تصريحه لصدى: نحن لسنا ضد توجهات الدولة ولكن تسهيل الأمور والإجراءات من صالح قطاع النفط

أوضح وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال موافقته من عدمها على معاملة قطاع النفط كشركة قابضة، حيث قال ” أوافق على هذا الرأي، ولكن يبدو أنه كان هناك خلافات وتفسيرات مختلفة بين رئاسة الوزراء وبين الإدارة القانونية والإدارة المالية وديوان المحاسبة، وأعتقد أن هذا ربما يحتاج إلى اجتماع موسع يتم عرض الوضع وتحديده والدفع به إلى الأمام ونحن لسنا ضد توجهات الدولة لسبب أو لآخر ولكن تسهيل الأمور وتسهيل الإجراءات من صالح قطاع النفط وخاصة الفترة الحالية بإعتبار أن العالم كله متجه إلى الطاقات النظيفة”.

وأضاف” عون” بخصوص تخصيص نسبة من المبيعات للشركة القابضة إن وُجدت، قائلاً: “هذا الأمر يُعمل به حسب التشريعات فإذا كان تم الإتفاق ما بين الدولة والمؤسسة ووزارة النفط على هذا المخطط بالإمكان عمله،كما أن تطوير وتحسين الإجراءات من المفترض أن يُعمل به باستمرار من قبل الدولة”.

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