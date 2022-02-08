خاص.. “عون” يوضح لصدى بخصوص عدم زيادة الحكومة لمرتبات العاملين بقطاع النفط

أوضح وزير النفط والغاز “محمد عون” لصدى الاقتصادية بخصوص ما إن طُرح موضوع تفعيل زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط خلال اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً: منذ أن توليت مهام الوزارة بذلت كل ما أستطيع من جهد سواء بمذكرات مكتوبة أو بمتابعة شفوية مع رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب الليبي ومع لجنة المالية بمجلس النواب أيضاً.

وتابع “عون” قائلاً: هذا قرار صادر من قبل الحكومة وللأسف لم يُطبق وقد صُدر في نهاية 2017م، ومن المفترض العمل به منذ 1 يناير 2014م .

وأكد بالقول: أنا مع إنصاف الموظفين والعاملين حيث أنني اعتقد أنهم اوفو الدولة الليبية حقها ومن المفترض أن يتم مكافئتهم على مجهوداتهم التي استمرت على مدار سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية