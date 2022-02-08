خاص.. موظفي المصرف التجاري الوطني يصدرون بياناً يصفون فيه سالم عمر منتحل الصفة .. مع عدة تفاصيل أخرى

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية عن بيان موظفي المصرف وذلك بشأن انتحال سالم عمر صفة المدير العام وفق وصفهم .

نص البيان على وقفة الاحتجاجية لرفضهم لما يقوم به سالم عمر داخل المصرف بناء على تكليف صدر إليه من رئيس مجلس الإدارة السابق وفق قولهم ومنتهي الولاية بحسب البيان .

كما أكدو على رفضهم ما يصدر عنه من مراسلات وقرارات أو تعليمات باعتبارها صادرة من غير ذي صفة مع مطالبة جهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات .

كما جاء في البيان تحميله المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن أية عواقب تحدث بالمصرف مع تحميل عضو مجلس الإدارة السابق “ناجي عيسى” وفق بيانهم المسؤولية في قضايا جنائية بالمصرف وتم استدعائه للمثول للتحقيق بشأنها والذي يقوم بارباك المشهد وفقاً لهم وذلك لممارسة الضغط والابتزاز وخلق الفتنة بين العاملين وفق البيان .

ويؤكد العاملين بإستمراهم والالتزام بتعليمات المدير العام حمدي رضوان باعتباره معينا من مجلس الادارة وفق بيانهم .

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