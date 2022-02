الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع

استقرت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير أمس الاثنين، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.40 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويُشير استطلاع أجرته وكالة “رويترز” إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من المتوقع أن يرتفع 7.3% يناير ليسجل أعلى زيادة منذ 1982.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية، لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة 0.56% إلى 22.86 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين 0.5% إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2258.29 دولار.

