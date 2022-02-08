خاص..بالتفاصيل: فريق السيولة يكشف لصدى تسليم قسم اصدار مصراتة 20 مليون لفروع مصرف الوحدة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم إصدار مصراتة بمصرف ليبيا المركزي شحنة سيولة بقيمة 20 مليون دينار لفروع مصرف الوحده بالمنطقه الوسطى وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

حيث خصص منها لفرع الوحدة سرت 3 مليون وفرع الوحدة جامعة سرت 2 مليون وفرع الوحدة مصراتة 3 مليون وفرع الوحدة مسلاته 3 مليون وفرع الوحدة قصر الاخيار 3 مليون وفرع الوحدة الخمس 3 مليون وفرع الوحدة زليتن 3 مليون ، ويؤكد فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي إن خطة توفير السيولة مستمرة وبشكل يومي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية