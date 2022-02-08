اجتماع لمناقشة آلية دخول الشركات الألمانية للسوق الليبي وتوفيرها لكافة الخدمات والامكانيات المتطورة

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” اجتماعاً ، مع وفد من الغرفة الألمانية العربية وبعض مُمثلي الشركات العربية الألمانية بحضور مدير شركة (Karl kolb GmbH& Co. KG.) “مايكل فرنتسل”، وعن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

“فلوريان أميريلر” ، ورئيس قسم التعاون الدولي بالهيئة “أحمد الصالحين”.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الشركات الليبية والشركات الألمانية الإستثمارية، وكذلك طريقة دخول الشركات الألمانية للسوق الليبية، إلى جانب في عدد من المشاريع المتوقفة وكيفية تفعيلها والاستفادة من المشاريع القائمة، وأيضاً آلية دخول الشركات الألمانية للسوق الليبي وتوفيرها لكافة الخدمات والامكانيات المتطورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية