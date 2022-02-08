“الشنطي” يشارك في الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا

شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” في الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا، تحت شعار: (من أجل الإصلاح والتمكين).

كما أكد “الشنطي” على إلتزام هيئة الرقابة الإدارية بدمج هذه الفئة ضمن الكادر الوظيفي للهيئة طبقا لقوانين واللوائح الصادرة بشأنهم، الأمر الذي يعزز حقوق ذوي الإعاقة، وكذلك إدماجهم في المصالح والمؤسسات الحكومية، وضرورة الإهتمام والعناية باحتياجاتهم بشكل إنساني وأخلاقي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحقهم من قبل مؤسسات الدولة المعنية.

وشدد على أن هيئة الرقابة ستقوم بدورها الرقابي للتأكد إلى أي مدى إلتزام كافة المؤسسات الحكومية بدمج هذه الفئة داخل القطاعات المعنية طبقا لقانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن شريحة المعاقين ولائحته التنفيذية، منوهاً بأنه يتوجب على الدولة الليبية تقديم تقريرها الأول إلى اللجنة الدولية لمكافحة الدول خلال هذا الشهر، مبيناً أن ليبيا قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الدول فى فبراير 2018 م

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