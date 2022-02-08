خلال اجتماعه مع وزير التخطيط.. “الدبيبة” يتابع الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية

عقد رئيس وزراء حكومةالوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع وزير التخطيط “فاخر بوفرنة” بديوان رئاسة الوزراء، وذلك لمتابعة الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية التي من خلالها يستطيع المواطن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بميزانية التنمية للعام 2021م.

وأكد “بوفرنة” خلال اللقاء أن هذه الخطوة تعتبر الأولى في بلادنا، والتي تعد أحد خطوات الشفافية في توضيح المشروعات وتفاصيلها والبلديات المستفيدة من البرامج وكذلك المشروعات المركزية.

كما تم تسليم النسخة الأولى من كتيب وزارة التخطيط الخاص (بنشرة الحسابات القومية) من الفترة 2006 – 2019 ، والذي لم يصدر منذ عشرين سنة، وسيتم تعميمه على كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.

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