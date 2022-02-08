“تشجيع الاستثمار” تبحث عودة الشركات الألمانية للسوق المحلي

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي مع وفد من الغرفة الألمانية العربية وبعض مُمثلي الشركات الألمانية؛ استئناف نشاطها في السوق المحلي.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة؛ التعاون المشترك بين الشركات الليبية والألمانية الاستثمارية وكيفية الاستفادة من المشروعات القائمة وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة.

وبحث اللقاء تنظيم آلية دخول الشركات الألمانية للسوق الليبي وتوفيرها للخدمات كافة والإمكانيات المتطورة في إطار الاستثمار وفق متطلبات ليبيا بهذا الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية