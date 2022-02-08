الكبير يبحث عمل الشركات المصرية في ليبيا مع سفير القاهرة بطرابلس

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، مع السفير المصري تامر مصطفى؛ عمل الشركات المصرية في السوق الليبية وشروعها في تنفيذ بعض المشروعات، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الكبير، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المصرف؛ مشروع توحيد المصرف المركزي بقطبيْه في طرابلس وبنغازي، بحسب البيان المقتضب الصادر عن المصرف.

وكان المصرف المركزي في ليبيا قد اتفق، في نوفمبر الماضي، مع المركزي المصري، على وضع إطار عمل للتعاون المشترك، على هامش زيارة الصديق الكبير للقاهرة ولقائه نظيره المصري طارق عامر.

وأوضح المركزي الليبي، حينها، أن الشراكة مع المركزي المصري جاءت تتويجًا للنقاشات التي جرت بين الجانبين في سبتمبر من 2021؛ تنفيذًا للخطة الرامية لبناء القدرات وتطوير الأداء، ونقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

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