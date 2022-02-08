التحضير للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول الرقمي والاقتصادي

قال رئيس المؤتمر الليبي التونسي الجزائري نحو التحول الرقمي والاقتصادي الحر في أفريقيا ياسين أبوسروييل، إن المؤتمر يهدف لتعزيز ثقافة الاقتصاد الرقمي في ظل اعتماد الدول الإفريقية على أساليب اقتصادية تقليدية.

وأضاف أبوسروييل في مؤتمر صحفي بمقر هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بطرابلس، أن برنامج المؤتمر يستهدف إقامة جلسات عمل بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات بما ينمي ثقافة الاقتصاد الرقمي.

وأشار لأن الحاجة ملحة في الوقت الحالي للتحول الاقتصادي وسط توقعات بانخفاض أسعار النفط العالمي مع استمرار ضعف الدول الإفريقية في إدارة الاقتصاديات عبر أساليب التنوع بين القطاعيين العام والخاص.

من جهته أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد السميع عامر أن المؤتمر يأتي استكمالا للمؤتمر المتوسطي الذي أقيم شهر نوفمبر من العام الماضي

يشار إلى أن المؤتمر الليبي التونسي الجزائري نحو التحول الرقمي والاقتصادي الحر في أفريقيا يعقد أول جلساته في أول أيام شهر مارس المقبل في العاصمة التونسية بدعم من هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وصندوق التسهيلات المالية ومجلس التخطيط الوطني.

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