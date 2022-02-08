وفدًا من إدارة الجوازات والجنسية في زيارة للشركة الليبية للموانىء ببنغازي

بنغازي 08 فبراير 2022 (وال)- استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء الكابتن يزيد بوزريدة، وفدًا من إدارة الجوازات والجنسية برئاسة عميد مفتاح بوخريص مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية،وعميد علي الككلي رئيس رقابة جوازات ميناء بنغازي البحري.

كما ضم الوفد رائد أمجد قويدير رئيس مكتب جوازات جامعة بنغازي، ورائد ربيع العقوري من مكتب الجوازات والجنسية بجامعة بنغازي، ومدير مكتب العلاقات والإعلام الأمني التابع لمصلحة الجوازات صالح الحاسي، ومدير مكتب شؤون مجلس إدارة الشركة صلاح السنوسي، ورئيس قسم التدريب صلاح البرعصي.

وتعهد الكابتن يزيد بوزريدة بالاستمرار في دعم مكتب رقابة الجوازات بميناء بنغازي وتوفير جميع احتياجاتهم، كما تم طرح فكرة إنشاء مبنى خاص بالجوازات والجنسية وتجهيزه إسوة ببقية مؤسسات الدولة لتقديم خدمة إصدار جوازات سفر لموظفي الشركة والعاملين بالميناء.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون المبنى من طابقين بمساحة 225 متر مربع، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وتذليل كافة الصعاب للمصلحة العامة. (وال) هــ ع/ ر ت

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