الهند تستعد لزيادة مشترياتها النفطية من العراق بـ11.5%

تستعد مؤسسة النفط الهندية -وهي أكبر شركة تكرير في البلاد- لزيادة مشترياتها من الخام من العراق بنسبة 11.5% خلال العام الجاري 2022م.

وبحسب مانقلته وكالة اقتصاد الشرق بلومبرغ فإن الهند تسعى لزيادة كمية مشترياتها إلى 390 ألف برميل يومياً من العراق وذلك لتعويض نقص الإمدادات من المكسيك.

حيثُ يعد العراق أكبر مورّد للنفط إلى الهند، ومن المتوقع أن تزيد حصته في السوق الهندية بعد شراء مصفاة هندوستان بتروليوم الخام.

وفي يناير أصدرت وزارة النفط العراقية بيانات أوضحت تحقيق الإيرادات النفطية انتعاشةً ملموسة بـ8.27 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات حوالي 99.286 مليون برميل.

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