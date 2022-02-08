مصر تخطط لمضاعفة صادراتها الكهربائية إلى ليبيا 12 مرة

كشف تقرير مصري حديث عن عزم الحكومة زيادة صادرات الطاقة الكهربائية إلى ليبيا 12 ضعفا مما هي عليه الآن خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى خطة مصر بأن تكون ليبيا بوابة لصادرات الطاقة للدول الإفريقية وبلدان المغرب العربي خلال السنوات المقبلة، على أن تدخل الحكومة في مفاوضات قريبة مع دول تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتصدّر مصر طاقة كهربائية بمقدار 150ميغاوات يومياً إلى الداخل الليبي عبر الشبكة الشرقية للبلاد، وسط عجز ينتج عنه انقطاع الكهرباء لعشرات الساعات.

وكانت الخارجية المصرية قد تقدمت في فبراير الماضي بمقترح إلى الاتحاد الافريقي نال التصديق والموافقة عليه في وقت لاحق، تضمن فكرة ربط شبكة الكهرباء لدول المنطقة.

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