عون: قرار تفعيل زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط صادر منذ 2017، والحكومة لم تطبقه

قال وزير النفط محمد عون، إن هناك قرارا صادرا من قبل الحكومة بتفعيل زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط، منذ نهاية عام 2017، ومن المفترض العمل به منذ يناير 2014، لكن الحكومة لم تطبقه.

وأكد عون، في حديث صحفي، بأن العاملين بقطاع النفط، أوفوا الدولة الليبية حقها ومن المفترض أن تتم مكافأتهم على مجهوداتهم التي استمرت على مدار سنوات، بحسب تعبيره.

وأشار عون إلى أنه بذل كل ما بوسعه لتفعيل قرار زيادة العاملين في القطاع سواء بمذكرات مكتوبة أو بمتابعة شفوية مع رئاسة مجلس الوزراء ومع وزير المالية ورئيس مجلس النواب، ومع لجنة المالية بمجلس النواب أيضاً.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارات بزيادة رواتب قطاعات معينة منها التعليم والصحة فيما تطالب القطاعات الأخرى بزيادة رواتبها أسوة بالقطاعات الأخرى.