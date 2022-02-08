ارتفاع صادرات البتروكيماويات في مصر إلى 6.7 مليار دولار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملاّ أن صادرات صناعة البتروكيماويات ارتفع خلال عام 2021، إلى 6 مليارات و700 مليون دولار.

وأضاف الملاّ خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الزيادة جاءت بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، داعيًا بزيادة الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات في مصر.

وفي سياق منفصل، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 40.98 مليار دولار في يناير الماضي بعد أن بلغ 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021 وفقا للبنك المركزي.

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